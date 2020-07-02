Клопп отказывается от "чемпионского коридора" от "Манчестер Сити"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал возможный "чемпионский коридор" от игроков "Манчестер Сити" перед сегодняшним очным поединком команд в рамках 32-го тура Английской Премьер-Лиги.

По словам немецкого специалиста, команда в этом не нуждается, а лично он не считает эту процедуру обязательной.

"Не уверен, что у меня было когда-нибудь что-то подобное. Если честно, мне не нужен "чемпионский коридор". Мы отправимся в Манчестер для игры и победы, а не чтобы отпраздновать событие недельной давности", - цитирует 53-летнего Клоппа Daily Mail.

За 7 туров до финиша чемпионата Англии "Ливерпуль" опережает "МанСити" на 23 очка. Для "красных" чемпионский титул стал первым с 1990 года и первым – в рамках АПЛ.