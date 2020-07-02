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Лунин отстоял пятый "сухой" матч за "Овьедо" и увел клуб из зоны вылета

Астурийский клуб медленно, но уверенно отдаляется от 19-го места.

Лунин отстоял пятый "сухой" матч за "Овьедо" и увел клуб из зоны вылета
Андрей Лунин
Фото: ФК "Овьедо"

Накануне в рамках 37-го тура испанской Сегунды временный клуб украинца Андрея Лунина"Реал Овьедо" принимал "Мирандес".

Матч завершился минимальной победой хозяев – 1:0.

В результате "Овьедо" поднялся из зоны вылета, опережая на 3 очка главных своих соперников на понижение - "Нумансию" и "Луго", за который выступает еще один украинец - Василий Кравец.

А Лунин в матче против "Мирандеса" получил наивысшую оценку среди игроков обеих команд.

Этот поединок стал для 21-летнего игрока сборной Украины пятым "сухим" в составе "Овьедо". Андрей, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", не пропускает в трех из четырех последних матчей "Овьедо".

Всего же украинец провел за Azules 15 поединков в Сегунде, пропустив 13 голов.

Highlights матча "Реал Овьедо" - "Мирандес" - на сайте официального вещателя Ла Лиги.

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