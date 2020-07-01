УЕФА отреагировал на вспышку COVID-19 в Португалии: в Лиссабоне планируют доиграть Лигу Чемпионов

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал информацию о новой вспышке пандемии COVID-19 в Португалии.

Несколько городов севернее Лиссабона, где собираются доиграть розыгрыш сезона Лиги Чемпионов, будут закрыты на карантин из-за коронавируса. Также там запретят массовые мероприятия.

"Я хотел бы поблагодарить премьер-министра Португалии Антонио Косту за его преданность этому проекту и работу, которую он проводит вместе с Федерацией футбола Португалии, чтобы обеспечить проведение в Португалии успешного турнира. Я уверен, что при постоянном сотрудничестве между всеми заинтересованными сторонами мы положительно завершим сезон в Лиссабоне. Нет необходимости в плане В", - приводит слова Чеферина championat.com.

Главный еврокубок будет доигран в формате "Финала восьми" в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа. Противостояния будут проходить в одноматчевом формате.

Добавим, что по данным worldometers.info в Португалии заразились коронавирусом более 42 тыс. человек, скончалось – 1576.