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АВС назвала шахматы расистским видом спорта из-за правила "Белые ходят первыми"

Тему расизма подняли в шахматах.

АВС назвала шахматы расистским видом спорта из-за правила "Белые ходят первыми"
Фото: Едвард Скрипник

Сиднейская радиостанция Австралийской радиовещательной корпорации (АВС), в результате проведенного расследования, посчитала шахматы расистской игрой, сообщает Eurosport.

Вывод был основан на ответах игроков, которым задавали вопрос: "Являются ли шахматы расистским видом спорта из-за того, что белые фигуры ходят первыми?".

Эту тему в Twitter обсудили российский оппозиционный деятель, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров и бывший австралийский шахматист Джон Адамс.

В частности, 57-летний Каспаров посоветовал недовольным не играть в шахматы и выбрать другое занятие.

"Если вы беспокоитесь о том, что игра в шахматы расистская – пожалуйста, возьмите го (логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая в Древнем Китае, - прим. LB.ua) – там черные ходят первыми. Лучше сделать так, чем выглядеть глупо, тратя деньги налогоплательщиков для "расследования", – цитирует Каспарова издание.

Поддержал Гарри его предшественник на шахматном троне – Анатолий Карпов.

"Начался какой-то полный период маразма. Ну при чем здесь шахматы с многовековой славной историей?" - приводит слова 12-го чемпиона мира championat.com.

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