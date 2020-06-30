"Карпаты" объявили о вероятности снятия команды с розыгрыша чемпионата Украины

"Карпаты" на своем официальном сайте подтвердили вероятность снятия команды с розыгрыша чемпионата Украины из-за проблем с финансами.

"Перенесенный поединок Украинской Премьер-лиги "Карпаты" - "Мариуполь", вполне вероятно, не состоится, как и последующие матчи львовян в чемпионате. Причина - нехватка необходимых средств. Трехнедельный выезд (а именно в гостях львовяне должны были сыграть свои поединки из-за эпидемиологической ситуации во Львове) обойдется почти в полтора миллиона гривен. У клуба таких средств нет", - сообщает пресс-служба "зелено-белых".

"Карпаты" заявили, что клуб принадлежит двум иностранным компаниям - "Мендил Лимитед", владельцем которой выступает Олег Смалийчук, и "Крисал Холдингс", по документам пребывающей во владении Кати Парпи.

"Олег Смалийчук длительное время находился в Киеве и пытался встретиться с представителями и владельцами компании "Крисал Холдингс", чтобы выкупить их долю клуба или договориться о совместном финансировании. Насколько мне известно, встреча не состоялась. Также вторая сторона никак не реагировала на официальные письма от Олега Смалийчук с идентичными предложениями", - заявил исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин.

"Не секрет, что у клуба были длительные финансовые трудности, мы год выживали без финансирования. Сейчас у "Карпат" буквально нет собственных ресурсов и резервов для продолжения жизнедеятельности, все возможные варианты исчерпаны. Необходима солидная дотация, ведь карантинные форс-мажоры никоим образом нельзя было предусмотреть при формировании и так урезанного и скромного бюджета", - отмечено в коммюнике.

"После смены собственника компании "Мендил Лимитед" Олег Смалийчук прилетел во Львов и оперативно закрыл ряд проблемных вопросов. Сейчас долгов перед командой нет, более того, игроки получили материальное поощрение за проявленный характер во львовском дерби. Однако после отсутствия диалога с компанией "Крисал Холдингс" Олег Смалийчук сообщил, что может финансировать клуб только на свои 50%, поскольку является простым бизнесменом, а не олигархом. Соответственно, пока у нас нет возможности выехать на игру в Мариуполь. Очень надеюсь, что представители "Крисал Холдингс" наконец обратят внимание на нашу проблему и вступят в конструктивный переговорный процесс", - с оптимизмом отмечено в "Карпатах".