Смалийчук стал владельцем "Карпат" (обновлено)

Фото: ФК "Карпаты" Олег Смалийчук (слева) и Петр Дыминский

Бывший вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук стал полноправным владельцем львовского клуба, сообщает Football.ua.

Функционер выкупил права на львовский клуб у Петра Дыминского, который руководил клубом с 2001 года.

Ранее "львы" выдвигали Смалийчука кандидатом в президенты Украинской Премьер-лиги.

На данный момент "Карпаты" находятся на дне турнирной таблицы УПЛ, имея в активе 14 очков после 23 туров.

Первый официальный матч под руководством нового владельца "Карпаты" проведут 31 мая против "Мариуполя" в рамках 24-го тура УПЛ.

Обновление. Позже информацию о смене владельца подтвердили на официальном сайте "Карпат".

"Футбольный клуб Карпаты официально сообщает об изменении бенефициара, основателя клуба. Доля компании, принадлежавшей Петру Дыминскому, отныне находится в собственности Олега Смалийчука.

Вступая в новый этап, Карпаты от всего сердца благодарят Почетного президента Петра Петровича Диминского, благодаря которому радовали, не оставляли равнодушными, а главное - жили за последние без малого двадцати лет.

Пожалуй, сейчас даже трудно подсчитать объем инвестированных средств за это длительное время. Но главное, Карпатам есть что вспомнить и чем гордиться", - пишет пресс-служба клуба.