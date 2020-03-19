В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
Рим, закрытый город
Рим, закрытый город
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
Киев без метро: автобусы и маршрутки переполнены, люди ждут в очередях часами
Киев без метро: автобусы и маршрутки переполнены, люди ждут в очередях часами
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Премьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболу
Премьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболу
"Эпицентр" решил не прекращать работу, несмотря на карантин
"Эпицентр" решил не прекращать работу, несмотря на карантин
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
Депутат Верховной Рады заразился коронавирусом (обновлено)
Депутат Верховной Рады заразился коронавирусом (обновлено)
ГлавнаяСпорт

В УПЛ рассказали о вариантах завершения сезона, если чемпионат Украины доиграть не удастся

Евгений Дикий разъяснил ситуацию.

В УПЛ рассказали о вариантах завершения сезона, если чемпионат Украины доиграть не удастся
Евгений Дикий
Фото: ФК Черноморец

Исполнительный директор Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал о вариантах, как завершить нынешний сезона чемпионата Украины, приостановленный в связи с пандемией коронавируса.

В том числе, Дикий обозначил варианты, если сезон доиграть не удастся.

"Для того, чтобы это были не сильно сжатые сроки, нам необходимо как минимум полтора месяца. Если доиграть не удастся, то решение принимают общие сборы, предоставляют его исполнительному комитету УАФ", - заявил функционер в интервью Телеканалу "Футбол 1/2/3".

"Зафиксировать текущую турнирную таблицу? Если мы будем понимать, что у нас уже не остается времени, чтобы доиграть наш чемпионат в нормальном виде, мы можем принять решение о фиксации результатов по текущему положению клубов в турнирной таблице. Но опять же повторюсь, что данный вопрос в любом случае будет вынесен на общие сборы участников, по итогам которых и будет принято совместное решение.

Сейчас есть несколько вариантов продолжения УПЛ: полноценное доигрывание чемпионата и мини-турнир с определением победителей. Но нужно сделать так, чтобы все стороны остались довольны и не обжаловали потом это решение в кабинетах. Подобное уже пишут некоторые СМИ", - убежден Дикий.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также