В УПЛ рассказали о вариантах завершения сезона, если чемпионат Украины доиграть не удастся

Исполнительный директор Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал о вариантах, как завершить нынешний сезона чемпионата Украины, приостановленный в связи с пандемией коронавируса.

В том числе, Дикий обозначил варианты, если сезон доиграть не удастся.

"Для того, чтобы это были не сильно сжатые сроки, нам необходимо как минимум полтора месяца. Если доиграть не удастся, то решение принимают общие сборы, предоставляют его исполнительному комитету УАФ", - заявил функционер в интервью Телеканалу "Футбол 1/2/3".

"Зафиксировать текущую турнирную таблицу? Если мы будем понимать, что у нас уже не остается времени, чтобы доиграть наш чемпионат в нормальном виде, мы можем принять решение о фиксации результатов по текущему положению клубов в турнирной таблице. Но опять же повторюсь, что данный вопрос в любом случае будет вынесен на общие сборы участников, по итогам которых и будет принято совместное решение.

Сейчас есть несколько вариантов продолжения УПЛ: полноценное доигрывание чемпионата и мини-турнир с определением победителей. Но нужно сделать так, чтобы все стороны остались довольны и не обжаловали потом это решение в кабинетах. Подобное уже пишут некоторые СМИ", - убежден Дикий.