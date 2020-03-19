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Футболисты "Динамо" обратились ко всем болельщикам на фоне ситуации с коронавирусом

Динамовцы попросили фанов следовать рекомендациям, чтоб избежать заражения коронавирусом.

Фото: ФК "Динамо"

Футболисты киевского "Динамо" записали видеообращение к болельщикам с призывом уберечь себя от коронавируса COVID-19.

Команда ушла на карантин, прекратив тренировки из-за приостановки Украинской Премьер-лиги по причине пандемии коронавируса и введения карантина на всей территории страны.

На видео к болельщикам обратились капитан команды Сергей Сидорчук, легионеры Фран Соль и Микель Дуэлунд, а также Николай Шапаренко и Виталий Буяльский.

Отметим, УПЛ обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболу.

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