В Английской Премьер-Лиги предложили оригинальный альтернативный вариант завершения сезона

Матчи на нейтральных полях при пустых трибунах.

Несколько клубов Английской Премьер-Лиги подготовили альтернативное предложение о завершении сезона.

Команды хотят предложить организаторам АПЛ доиграть оставшиеся матчи на двух-трех нейтральных стадионах и при пустых трибунах, сообщает The Sun.

При этом указывается географический район расположения этих стадионов - Мидлендс (центральная часть страны возле Бирмингема), уточняет издание.

Такой вариант с ограниченным количеством арен минимизирует вовлеченность в процесс проведения матчей сопутствующих организаций – полиции, медицинских работников и стюардов, а нейтральная территория проведения матчей позволит избежать больших скоплений фанатов вокруг стадиона.

Предложение будет обговорено на ближайшей встрече клубов АПЛ и затем должно получить одобрение британского правительства.

Добавим, что в АПЛ осталось сыграть 92 игры.