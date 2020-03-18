"Челси" временно отдал отель при "Стэмфорд Бридж" сотрудникам Национальной службы здравоохранения

Фото: chelseafc.com "Стэмфорд Бридж"

Руководство лондонского "Челси" на фоне вспышки коронавируса COVID-19, в частности на территории Большого Лондона передало отель Millennium при стадионе "Стэмфорд Бридж" для использования Национальной службе здравоохранения Англии (NHS), сообщается на официальном сайте "Челси".

Инициатива исходила от владельца клуба с Западного Лондона Романа Абрамовича. Он оплатит сотрудникам NHS предоставление жилья на период борьбы с вирусом.

Такое решение было принято на фоне удлиненных рабочих смен сотрудников здравоохранения, у которых возникли сложности с трансферами домой и на работу.

Пока что в отеле при "Стэмфорд Бридж" медицинские работники могут жить два месяца, но исходя из ситуации этот срок может быть продлен.

В данный момент на территории Великобритании зафиксировано почти 2 тыс. случаев заражения коронавирусом, погибли 71 человек.