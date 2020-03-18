Зеленский попросил у олигархов 12 млрд гривен
Зеленский попросил у олигархов 12 млрд гривен
В Киеве подтвердили два случая коронавируса (обновлено)
В Киеве подтвердили два случая коронавируса (обновлено)
Рада без обсуждения приняла законопроект о коронавирусе
Рада без обсуждения приняла законопроект о коронавирусе
​НБУ объяснил скачок курса паникой и дефицитом наличной валюты
​НБУ объяснил скачок курса паникой и дефицитом наличной валюты
Кернес отказался закрывать метро Харькова из-за коронавируса (обновлено)
Кернес отказался закрывать метро Харькова из-за коронавируса (обновлено)
Ахметов предложил создать "мозговой центр" для преодоления Украиной экономических вызовов
Ахметов предложил создать "мозговой центр" для преодоления Украиной экономических вызовов
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
ГлавнаяСпорт

"Челси" временно отдал отель при "Стэмфорд Бридж" сотрудникам Национальной службы здравоохранения

Владелец "Челси" оплатит медработникам проживание.

&quot;Стэмфорд Бридж&quot;
Фото: chelseafc.com
"Стэмфорд Бридж"

Руководство лондонского "Челси" на фоне вспышки коронавируса COVID-19, в частности на территории Большого Лондона передало отель Millennium при стадионе "Стэмфорд Бридж" для использования Национальной службе здравоохранения Англии (NHS), сообщается на официальном сайте "Челси".

Инициатива исходила от владельца клуба с Западного Лондона Романа Абрамовича. Он оплатит сотрудникам NHS предоставление жилья на период борьбы с вирусом.

Такое решение было принято на фоне удлиненных рабочих смен сотрудников здравоохранения, у которых возникли сложности с трансферами домой и на работу.

Пока что в отеле при "Стэмфорд Бридж" медицинские работники могут жить два месяца, но исходя из ситуации этот срок может быть продлен.

В данный момент на территории Великобритании зафиксировано почти 2 тыс. случаев заражения коронавирусом, погибли 71 человек.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также