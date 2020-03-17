Кернес отказался закрывать метро Харькова из-за коронавируса (обновлено)
Кернес отказался закрывать метро Харькова из-за коронавируса (обновлено)
"Новая почта" пообещала 25 млн гривен для больниц и попросила о льготах для бизнеса
"Новая почта" пообещала 25 млн гривен для больниц и попросила о льготах для бизнеса
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
Зеленский попросил у олигархов 12 млрд гривен
Зеленский попросил у олигархов 12 млрд гривен
"Завтра - послезавтра будет финальное голосование по земле", - источники в "Слуге народа"
"Завтра - послезавтра будет финальное голосование по земле", - источники в "Слуге народа"
​НБУ объяснил скачок курса паникой и дефицитом наличной валюты
​НБУ объяснил скачок курса паникой и дефицитом наличной валюты
В Киеве подтвердили два случая коронавируса (обновлено)
В Киеве подтвердили два случая коронавируса (обновлено)
Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)
Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
ГлавнаяСпорт

Чемпионат мира-2020 по хоккею не состоится

Финны как минимум на год остаются чемпионами мира.

Чемпионат мира-2020 по хоккею не состоится
Сборная Финляндии
Фото: iltalehti.fi

Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) наконец приняла решение об отмене чемпионата мира из-за пандемии коронавируса.

Об этом в интервью Iltalehti заявил вице-президент федерации Кавалерво Куммола.

В IIHF долго оттягивали болезненное решение.

Турнир был запланирован с 8 по 24 мая в Цюрихе и в Лозане. Ранее в Швейцарии были запрещены любые мероприятия, включая спортивные, со зрительской аудиторией свыше 1 тыс. человек.

Теперь этот порог уменьшен до 100.

Куммола отметил, что официально об отмене чемпионата будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Финляндии. В прошлогоднем братиславском финале команда Суоми обыграла канадцев - 3:1.

Добавим, что по причине коронавируса IIHF отменила чемпионат мира в Дивизионе IB, на котором должна была выступить сборная Украины.

Соревнования в Катовице были запланированы на 27 апреля - 3 мая.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также