Чемпионат мира-2020 по хоккею не состоится

Финны как минимум на год остаются чемпионами мира.

Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) наконец приняла решение об отмене чемпионата мира из-за пандемии коронавируса.

Об этом в интервью Iltalehti заявил вице-президент федерации Кавалерво Куммола.

В IIHF долго оттягивали болезненное решение.

Турнир был запланирован с 8 по 24 мая в Цюрихе и в Лозане. Ранее в Швейцарии были запрещены любые мероприятия, включая спортивные, со зрительской аудиторией свыше 1 тыс. человек.

Теперь этот порог уменьшен до 100.

Куммола отметил, что официально об отмене чемпионата будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Финляндии. В прошлогоднем братиславском финале команда Суоми обыграла канадцев - 3:1.

Добавим, что по причине коронавируса IIHF отменила чемпионат мира в Дивизионе IB, на котором должна была выступить сборная Украины.

Соревнования в Катовице были запланированы на 27 апреля - 3 мая.