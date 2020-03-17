В Великобритании количество погибших от коронавируса превысило 70

Среди последних 14 жертв - люди от 45 до 93 лет.

В Великобритании еще 14 человек скончались после заражения коронавирусной инфекцией, пишет The Independent. Таким образом общее количество жертв выросло до 71.

Сообщается, что это - пациенты в возрасте от 45 до 93 лет. Их семьи уже проинформированы.

Помимо этого, в Шотландии скончался пожилой человек с серьезными проблемами со здоровьем. Второй погибший в Уэльсе - 96-летний мужчина.

Отмечается, что обновленные данные появились после того, как главный научный советник Великобритании заявил, что вирус, возможно, заразил 55 000 человек в стране.

Правительство предостерегло граждан Великобритании от поездок за пределы страны.

Напомним, что британские власти считают, что коронавирусную болезнь подхватит огромное количество населения.

"Ожидается, что до 80% населения будут инфицированы COVID-19 в течение следующих 12 месяцев, и до 15% (7,9 млн. человек) может потребоваться госпитализация", - цитирует The Guardian материалы закрытого брифинга британских медицинских властей.