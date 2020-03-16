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Во Франции опасаются инфицирования 70% населения, в Британии - до 80%

Вирус может исчезнуть сам по себе после того, как переболеют почти все.

Во Франции опасаются инфицирования 70% населения, в Британии - до 80%
Фото: EPA/UPG

Власти Франции считают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения.

"Мы считаем, что в итоге от 50 до 70% населения заразится, что положит конец вирусу, так как у большинства людей появится иммунитет – и вирус исчезнет сам по себе", – передает BFMTV слова главы французского Минобразования Жан-Мишеля Бланке.

Британские власти также ожидают, что коронавирусную болезнь подхватит огромное количество населения.

"Ожидается, что до 80% населения будут инфицированы COVID-19 в течение следующих 12 месяцев, и до 15% (7,9 млн. человек) может потребоваться госпитализация", - цитирует The Guardian материалы закрытого брифинга британских медицинских властей.

В Великобритании опасаются, что распространение вируса может затянуться до весны 2021 года.

Напомним, что и Франция, и Великобритания входят в число стран, которые больше всего поражены новым коронавирусом. По  состоянию на утро 16 марта во Франции было свыше 5400 случаев заражения (127 человек умерли), в Великобритании - 1395 (умерли 35).

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