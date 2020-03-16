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Dior и Givenchy перевели свои мощности на производство антисептиков

Их бесплатно передадут французским органам здравоохранения и медучреждениям.

Dior и Givenchy перевели свои мощности на производство антисептиков
Фото: newkuban

Французский производитель люксовых товаров LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE временно перевел производственные линии своих парфюмерно-косметических брендов для производства антисептиков, в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции и нехватки антисептических средств во Франции. Об этом сообщает Reuters.

«LVMH будет использовать производственные линии своих парфюмерно-косметических брендов ... для производства большого количества водно-спиртовых гелей с понедельника», - сказано в заявлении LVMH.

С сегодняшнего дня, с 16 марта заводы, где создают парфюмерию и косметику для брендов Dior, Givenchy и Guerlain, будут выпускать водно-спиртовые антисептики. Речь идет о заводах, расположенных рядом с городами Орлеан, Шартр и Бове.

Конгломерат намерен произвести 12 тонн антисептика, который бесплатно передадут французским органам здравоохранения и медицинским учреждениям.

Отмечается, что производство антисептиков будет продолжаться столько, сколько это будет необходимо.

Напомним, в ноябре LVMH договорился о приобретении американской сети ювелирных изделий Tiffany & Co за $16,2 миллиардов. Ожидается, что сделка окончательно будет завершена в середине 2020 года.

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