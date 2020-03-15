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Австрия запретила въезд в страну из Украины и еще трех стран

В стране закрываются рестораны, кафе, спортивные и детские площадки. 

Австрия запретила въезд в страну из Украины и еще трех стран
Фото: EPA/UPG

Канцлер Австрии Себастьян Курц в воскресенье объявил о закрытии въезда в страну из Украины, Великобритании, Нидерландов и России для борьбы с распространением коронавируса, передает канал ORF.

"Из Великобритании, Нидерландов, Украины и России будет невозможно напрямую въехать в Австрию", - говорится в публикации. 

С этими странами также будет остановлено авиасообщение.

Кроме того, со вторника, 17 марта, в стране закрываются рестораны и кафе, будут закрыты спортивные и детские площадки. Ранее власти страны объявили о закрытии школ.

По данным на утро воскресенья, в Австрии зафиксировано 655 больных с коронавирусом. От COVID-19 умер один человек.

Ранее сообщалось, что Австрия с 16 марта закрывает авиасообщение с Францией, Испанией и Швейцарией.

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