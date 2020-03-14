Путин подписал поправку к Конституции, которая позволяет ему остаться у власти до 2036 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке в Конституцию, предусматривающую обнуления президентских сроков.

Закон "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" опубликовали на российском портале правовой информации.

Теперь документ должен изучить российский Конституционный суд на соответствие Конституции, после чего поправки планируют вынести на общероссийское голосование. Оно запланировано на 22 апреля.

Конституционную правку внесла в Госдуму депутат-"единоросс" Валентина Терешкова. Она позволяет Владимиру Путину избираться после истечения своего срока в 2024 году.

По действующей российской Конституции Путин не может участвовать в выборах президента в 2024 году, поскольку сейчас, с 2018 года, он находится на втором подряд президентском сроке.