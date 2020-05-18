Путин назвал Россию "отдельной цивилизацией"

Президент РФ призвал "делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие".

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия - это отдельная цивилизация, и она должна развиваться на базе самых современных технологий.

Об этом он говорил в интервью телеканалу "Россия-1", передает "Интерфакс".

"Появились новые технологии, они уже меняют мир. Все эти направления - беспилотная техника, генетика, медицина, образование - все это и будет той базой, на которой будет развиваться страна... Россия - это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация - если мы хотим сохранить эту цивилизацию, то должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие", - сказал Путин.

По его словам, Россия должна смотреть на то, что делается в других странах, но не забывать о собственной базе. Президент РФ подчеркнул, что не будь этой базы, то у России "никогда бы не было высокотехнологичных видов оружия, которых пока нет ни у одной страны мира".

"Нам нужно теперь не только трансформировать эти достижения в гражданские сферы, но и опираться на достижения предыдущих поколений. Они у нас всегда были, есть и сейчас - не только в военной, но в гражданской областях", - сказал Путин.

Отметим, что президент РФ давал это интервью в сентябре прошлого года, но в эфире оно транслировалось впервые.

Напомним, в декабре 2018 года в российском Ярославле проходил всероссийский форум "ПроеКТОриЯ" (ранее он назывался "Будущие интеллектуальные лидеры России"), который ежегодно проводится по распоряжению Путина.

В день открытия на форуме показали "самого современного робота" Бориса, который якобы знает математику, умеет ходить, говорить и танцевать. Борису посвятили свои сюжеты телеканал "Россия 24" и "Вести.Ярославль". Однако, в ролике было заметно, что из-под костюма "робота" видна шея человека.