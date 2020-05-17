Президент Афганистана заключил соглашение с главным оппонентом

Президент Афганистана Ашраф Гани и его основной политический оппонент Абдулла Абдулла подписали в воскресенье, 17 мая, договор о разграничении полномочий. Об этом сообщил в твиттере его пресс-секретарь Гани Седик Седикки.

Абдулла Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению, его сторонники получат ряд министерских постов.

Политический кризис в Афганистане возник после прошедших в конце сентября 2019 года президентских выборов, итоги которых были объявлены спустя пять месяцев.

Избирательная комиссия страны объявила Ашрафа Гани победителем президентской гонки, с чем не согласились остальные кандидаты, включая главного соперника Гани - премьер-министра Абдуллу.

Оба объявили о вступлении в должность президента. Инаугурация прошла одновременно в соседних дворцах.

Формирование двух параллельных правительств проходило на фоне запланированных переговоров Кабула с радикальным движением "Талибан". Представители движения 29 февраля подписали соглашение о перемирии с США.