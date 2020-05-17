В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 528 человек
В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 528 человек
Количество больных коронавирусом в Украине превысило 18 тысяч
Количество больных коронавирусом в Украине превысило 18 тысяч
В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
За год президентства Зеленского более 30 "кварталовцев" и их знакомых получили государственные должности
За год президентства Зеленского более 30 "кварталовцев" и их знакомых получили государственные должности
Молдова продлила ограничительные меры из-за коронавируса до конца июня
Молдова продлила ограничительные меры из-за коронавируса до конца июня
Больницы сообщили только о половине случаев COVID-19 среди медиков, - Ляшко
Больницы сообщили только о половине случаев COVID-19 среди медиков, - Ляшко
Ученые спрогнозировали начало спада пандемии в Украине в третьей декаде мая
Ученые спрогнозировали начало спада пандемии в Украине в третьей декаде мая
Зеленский подписал закон о массовом тестировании на коронавирус
Зеленский подписал закон о массовом тестировании на коронавирус
ГлавнаяМир

Президент Афганистана заключил соглашение с главным оппонентом

Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению.

Президент Афганистана заключил соглашение с главным оппонентом
Ашраф Гани, Абдулла Абдулла
Фото: EPA/UPG

Президент Афганистана Ашраф Гани и его основной политический оппонент Абдулла Абдулла подписали в воскресенье, 17 мая, договор о разграничении полномочий. Об этом сообщил в твиттере его пресс-секретарь Гани Седик Седикки. 

Абдулла Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению, его сторонники получат ряд министерских постов.

Политический кризис в Афганистане возник после прошедших в конце сентября 2019 года президентских выборов, итоги которых были объявлены спустя пять месяцев. 

Избирательная комиссия страны объявила Ашрафа Гани победителем президентской гонки, с чем не согласились остальные кандидаты, включая главного соперника Гани - премьер-министра Абдуллу.

Оба объявили о вступлении в должность президента. Инаугурация прошла одновременно в соседних дворцах.

Формирование двух параллельных правительств проходило на фоне запланированных переговоров Кабула с радикальным движением "Талибан". Представители движения 29 февраля подписали соглашение о перемирии с США.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также