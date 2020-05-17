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Пуэрто-Рико проведет референдум о вхождении в состав США

Он станет третьим за последние восемь лет. 

Пуэрто-Рико проведет референдум о вхождении в состав США
Фото: EPA/UPG

Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.

Согласно законопроекту, голосование назначено на 3 ноября в день всеобщих выборов на острове.

"Пришло время для 3,2 миллиона американских граждан, проживающих в Пуэрто-Рико, перестать быть последними в очереди. Полное равенство!", - написала в Twitter губернатор.

Фото: https://twitter.com/wandavazquezg

Как уточняет La nacion, в бланке для голосования будет указан только один вопрос о том, необходимо ли немедленно принять Пуэрто Рико в состав США. Издание отмечает, что для его присоединения к территории Соединенных Штатов результаты референдума, в частности, должен одобрить конгресс.

Сейчас у Пуэрто-Рико статус "неинкорпорированной организованной территории". Он означает, что остров находится под управлением США, но не является их неотъемлемой частью. Действие американской Конституции на его территории ограничено. 

В конгрессе Пуэрто-Рико представлен только одним делегатом, у которого нет права голоса. Он не участвует в выборах президента, при этом может проводить праймериз, но не посылает своих представителей в коллегию выборщиков.

Новый референдум о присоединении к территории Соединенных Штатов может стать третьим за последние восемь лет. 

В 2017 году большинство проголосовавших выступили за вхождение в состав США. Однако тогда явка составила только 23%, его, в частности, бойкотировала Демократическая партия, выступавшая против присоединения. Еще один референдум состоялся в 2012 году. Тогда за статус американского штата проголосовали 61% пуэрториканцев. Против этого решения была Республиканская партия США.

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