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Германия частично открыла границу с тремя странами и полностью - с Люксембургом

Контроль на границе планируют отменить с 15 июня. 

Германия частично открыла границу с тремя странами и полностью - с Люксембургом
Фото: EPA/UPG

Германия 16 мая ослабила пограничный контроль с Австрией, Францией и Швейцарией, введенный на фоне пандемии коронавируса, передает Немецкая волна.

С субботы разрешен выезд в эти страны по деловым и семейным причинам. В то же время туризм, поездки для закупок в магазинах или заправки топливом по-прежнему запрещены.

Контроль на границе с Люксембургом отменен полностью, а на границе с Данией пока сохранен. 

Министерство внутренних дел Германии заявило, что ослабление пограничного контроля с Австрией, Францией и Швейцарией для передвижений в обоих направлениях стало возможным благодаря улучшившейся эпидемиологической ситуации. 

К 15 июня контроль планируется отменить полностью. 

Напомним, Германия закрыла границы с соседними странами в середине марта.

Ранее особенно сильно пострадавшая от коронавируса Италия сообщила об открытии границ для иностранцев с 3 июня. В правительственном постановлении отмечается, что это решение вступит в силу в случае сохранения благоприятной эпидемиологической ситуации. На двухнедельный карантин будут отправлять лишь тех, кто контактировал с инфицированными или инфицирован сам.

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