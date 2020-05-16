Германия частично открыла границу с тремя странами и полностью - с Люксембургом

Германия 16 мая ослабила пограничный контроль с Австрией, Францией и Швейцарией, введенный на фоне пандемии коронавируса, передает Немецкая волна.
С субботы разрешен выезд в эти страны по деловым и семейным причинам. В то же время туризм, поездки для закупок в магазинах или заправки топливом по-прежнему запрещены.
Контроль на границе с Люксембургом отменен полностью, а на границе с Данией пока сохранен.
Министерство внутренних дел Германии заявило, что ослабление пограничного контроля с Австрией, Францией и Швейцарией для передвижений в обоих направлениях стало возможным благодаря улучшившейся эпидемиологической ситуации.
К 15 июня контроль планируется отменить полностью.
Напомним, Германия закрыла границы с соседними странами в середине марта.
Ранее особенно сильно пострадавшая от коронавируса Италия сообщила об открытии границ для иностранцев с 3 июня. В правительственном постановлении отмечается, что это решение вступит в силу в случае сохранения благоприятной эпидемиологической ситуации. На двухнедельный карантин будут отправлять лишь тех, кто контактировал с инфицированными или инфицирован сам.