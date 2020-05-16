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Трамп заявил, что США разрабатывают самую быструю в мире "супер-пупер ракету"

По его словам, она будет втрое превышать скорость ракет России и Китая.

Трамп заявил, что США разрабатывают самую быструю в мире "супер-пупер ракету"
Фото: EPA/UPG

Президент Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают гиперзвуковую ракету, которая станет самой быстрой в мире. Об этом он заявил в Вашингтоне в пятницу, 15 мая.

Американский лидер охарактеризовал новую разработку как "супер-пупер ракету"  ("super dupermissile").

"У нас же - в 17 раз быстрее, и этот проект только что получил зеленый свет… Это самая быстрая ракета в мире, почти втрое быстрее российской и китайской", - сказал Трамп. 

Поводом для заявления президента о новой ракете стала торжественная церемония презентации Космических сил США. Трамп назвал появление первого за последние 72 года военного знамени "очень важным для него моментом".

Флаг Космических сил США
Фото: EPA/UPG
Флаг Космических сил США

"Космос является нашим будущим - и в вопросах обороны, и по многим другим аспектам. Насколько я понимаю, мы [США] являемся лидером в этом вопросе", - заявил Трамп журналистам.

Ранее Пентагон попросил 2,6 млрд долларов из бюджета на разработку гиперзвукового оружия.

Напомним, в декабре 2019 года Конгресс США одобрил создание космических сил. Они станут шестым родом вооруженных сил наряду с сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими войсками, а также береговой охраной и морской пехотой. 

Их общая численность, по данным Пентагона, составит на начальном этапе 16 тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников, командующим станет генерал Джей Реймонд. В законопроекте указано, что одна из задач новых американских космических войск - защита от агрессии и проведение операций в космосе.

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