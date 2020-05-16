В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 528 человек
В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 528 человек
Рябошапка: "На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. В моїй присутності"
Рябошапка: "На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. В моїй присутності"
Количество заболевших COVID-19 в Украине превысило 17 000
Количество заболевших COVID-19 в Украине превысило 17 000
Больницы сообщили только о половине случаев COVID-19 среди медиков, - Ляшко
Больницы сообщили только о половине случаев COVID-19 среди медиков, - Ляшко
В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Молдова продлила ограничительные меры из-за коронавируса до конца июня
Молдова продлила ограничительные меры из-за коронавируса до конца июня
Зеленский подписал закон о массовом тестировании на коронавирус
Зеленский подписал закон о массовом тестировании на коронавирус
Кличко заявил о новой вспышке коронавируса в Киеве
Кличко заявил о новой вспышке коронавируса в Киеве
За год президентства Зеленского более 30 "кварталовцев" и их знакомых получили государственные должности
За год президентства Зеленского более 30 "кварталовцев" и их знакомых получили государственные должности
ГлавнаяМир

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 4,5 млн

Вирусу потребовалось десять дней, чтобы количество больных увеличилось на 1 млн человек.

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 4,5 млн
Работники в Мьянме ожидают прохождения медицинского осмотра, 16 мая 2020 года
Фото: EPA/UPG

В мире выявлено 4,5 млн случаев заражения коронавирусом. 304,8 тыс. человек умерли. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса

Больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Соединенных Штатах. Там выявлены 1,427 млн больных, 86,3 тыс. человек скончались. Россия на втором месте с 262,8 тыс. больных. На третьем месте Великобритания - там заразились 238 тыс. человек.

Отметка в 3,5 млн зараженных была пересечена 4 мая. Таким образом, для того чтобы число больных увеличилось на 1 млн человек, вирусу потребовалось чуть больше десяти дней. До этого для увеличения числа заболевших на миллион (с 2,5 млн 21 апреля) потребовалось около двух недель.

Предыдущая психологическая отметка в 300 тыс. погибших была пересечена накануне, 14 мая. 100 тыс. человек умерли за 19 дней (с 25 апреля), предыдущие 100 тыс. - за 15 дней (с 10 апреля).

С начала распространения коронавируса от него излечились 1,6 млн человек.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 528 человек, таким образом количество инфицированных увеличилось до 17 858. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также