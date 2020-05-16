Больницы сообщили только о половине случаев COVID-19 среди медиков, - Ляшко

Руководители медицинских учреждений сообщают в Государственную службу по вопросам труда не обо всех случаях заражения коронавирусом среди медицинских работников.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Каждый случай заболевания COVID-19 среди медицинских работников должен рассматриваться как профессиональное заболевание", - подчеркнул он.

В связи с этим о коронавирусе у медиков необходимо информировать Государственную службу по вопросам труда, однако, "руководители учреждений здравоохранения пренебрегают этим".

"Из более 3 тысяч случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников по состоянию на сейчас сообщено только о заболеваниях каждого 2-го медика", - отметил Ляшко.

Он добавил, что пока расследование проведено только в 10 случаях, из которых в семи Гоструда установило связь между профессиональной деятельностью и болезнью. Ляшко обещает, что "закрывать глаза" на эту ситуацию не будут.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились 3420 украинских медиков - почти 20% всех подтвержденных случаев COVID-19.

С начала эпидемии в Украине число заразившихся коронавирусом превысило 17 тысяч. Более 4,4 тысяч пациентов с COVID-19 выздоровели, 476 умерли.

13 мая Кабмин включил COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний. Признание болезни профессиональной позволяет гражданам претендовать на возмещение вреда.