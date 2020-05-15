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Минреинтеграции сообщило о всплеске коронавируса в "ЛНР"

Оккупационные администрации скрывают данные об инфицированных и жертвах COVID-19.

Минреинтеграции сообщило о всплеске коронавируса в "ЛНР"
Фото: KFOR.com

В подконтрольных боевикам Докучаевске и Луганске фиксируется всплеск заболевания коронавирусом, который скрывают оккупационные администрации.

Об этом информирует пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сообщается, что инфекционное отделение больницы № 15 в Луганске заполнено больными на 100%, в связи с чем группировка "ЛНР" реорганизовывает городскую детскую больницу №1 для приема лиц, контактировавших с больными коронавирусом.

Также "ЛНР" скрывает смерть врача в Должанске. Ранее группировка сообщала о смерти врача-отоларинолога, у которого диагностировали COVID-19 15 апреля.

Кроме этого, МинВОТ сообщает о всплеске заболевания COVID-19 среди медицинского персонала больницы в Докучаевске.

Также сообщается, что 8 мая одна из медицинских сестер гинекологического отделения умерла, однако в ее диагнозе сделана запись "двусторонняя пневмония" без упоминания о коронавирусе.

Отмечается, что больница переведена на ограниченный режим работы, работникам и пациентам строго запрещено сообщать любые данные, 8 мая у них временно изымались телефоны для недопущения распространения сведений о реальном состоянии.

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