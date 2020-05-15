Кличко заявил о новой вспышке коронавируса в Киеве

В Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве произошла новая вспышка коронавируса COVID-19 - заболевание подтвердили у 81 человека.

Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Сначала коронавирус диагностировали у сотрудницы заведения. После этого сделали ПЦР-тесты всем воспитанникам и персоналу. Всего протестировали 182 человека, у 81 тест оказался положительным.

Кличко уточнил, что коронавирус диагностировали у 53-х воспитанниц в возрасте от 7 до 35 лет, а также у 26 женщин и двух мужчин - сотрудников интерната.

Госпитализированы были трое взрослых, остальные находятся на самоизоляции дома, под контролем врачей. Воспитанницы учреждения находятся в удовлетворительном состоянии и получают помощь в интернате.

"Как выяснилось, вирус в заведение занесла одна женщина - младшая медсестра одной из групп интерната. Отмечу, что такие интернаты работают в закрытом режиме. Кроме персонала, их никто не посещает. Сейчас Дарницкий дом-интернат для девушек полностью закрыт на карантин. Там осуществляют мероприятия по усиленной дезинфекции и медицинское обследование. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция", - заявил Кличко.

Он также добавил, что тестирование проведут в Святошинском доме-интернате для мальчиков, двух городских учреждения для престарелых и четырех специализированных учреждениях для женщин и мужчин.

Напомним, за 14 мая в Киеве подтвердили 56 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди них - 10 детей и 9 медиков. Один человек умер.

Ранее Кличко возмутился "массовыми гуляньями" на выходных и не исключил возвращения жесткого карантина.