Козак сообщил о переговорах по Донбассу в Берлине без участия Украины
Козак сообщил о переговорах по Донбассу в Берлине без участия Украины
Киевский метрополитен заявил о готовности возобновить работу с 25 мая
Киевский метрополитен заявил о готовности возобновить работу с 25 мая
В Ивано-Франковске от COVID-19 умерла 19-летняя девушка без сопутствующих заболеваний
В Ивано-Франковске от COVID-19 умерла 19-летняя девушка без сопутствующих заболеваний
МИД России потребовал от The New York Times и Financial Times опровергнуть публикации о коронавирусе
МИД России потребовал от The New York Times и Financial Times опровергнуть публикации о коронавирусе
В ВОЗ допускают, что коронавирус никогда не исчезнет
В ВОЗ допускают, что коронавирус никогда не исчезнет
За сутки в Украине зафиксировано 422 новых случая COVID-19
За сутки в Украине зафиксировано 422 новых случая COVID-19
Рябошапка: "На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. В моїй присутності"
Рябошапка: "На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. В моїй присутності"
BBC: в Донецке арестовали обвиняемого в крушении MH17 Леонида Харченко
BBC: в Донецке арестовали обвиняемого в крушении MH17 Леонида Харченко
Количество заболевших COVID-19 в Украине превысило 17 000
Количество заболевших COVID-19 в Украине превысило 17 000
ГлавнаяОбществоЗдоровье

​Степанов прокомментировал претензии к украинским ПЦР-тестам на коронавирус

Проблемы возникли только в киевской лаборатории.

​Степанов прокомментировал претензии к украинским ПЦР-тестам на коронавирус
Максим Степанов
Фото: Макс Требухов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что неточность украинских тестов на коронавирусную инфекцию могла быть связана с неправильной настройкой оборудования в лабораториях.

Об этом он сообщил в ходе брифинга в пятницу.

Министр отметил, что допуск на рынок любых товаров медицинского назначения разрешает Государственная служба по лекарственным средствам и контролю по наркотикам на основании полученных от производителя документов, где есть подтверждение прохождения испытаний.

"Начали возникать проблемы в некоторых лабораториях, но эти проблемы были связаны, в первую очередь, с настройкой этих тест-систем. Каждая лаборатория имеет свое оборудование, свои процедуры, и нужно настроить на работу с той или иной ПЦР-системой. После настройки они все работали, и у нас не возникало проблем ни в Одессе, ни во Львове, ни в других регионах", - сообщил Степанов.

По его словам, проблема с украинскими тест-системами возникла в киевской референс-лаборатории.

В связи с этим Гослекарств в ходе внеплановой проверки передала эти системы в независимую сертифицированную лабораторию.Окончательное решение будет принято после получения отчетов этой лаборатории.

Степанов подчеркнул, что производитель несет полную ответственность за использование своих тест-систем.

Также он сообщил, что, кроме отечественных систем, в Украине используются китайские, корейские и чешские ПЦР-системы диагностики коронавирусной инфекции.

Напомним, 12 мая стало известно, что Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения забраковал отечественные ПЦР-тесты на коронавирус, купленные Офисом президента.

В ходе проверки было установлено, что заявленные производителем значения чувствительности и специфичности данной тест-системы не подтверждены верификационными исследованиями в практических лабораториях. Учитывая результаты верификации, в ЦОЗ решили, что использование такой тест-системы не может осуществляться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Источник: "Українські новини"
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также