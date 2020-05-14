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Министр инфраструктуры выступил против открытия метро с 25 мая

Криклий считает, что запускать транспорт нужно поэтапно.

Министр инфраструктуры выступил против открытия метро с 25 мая
Фото: пресс-служба

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не нужно открывать метро 25 мая.

Об этом он рассказал в эфире телеканала 1+1".

"Удивляет непоследовательность в определенных этапах. Еще пару дней назад собирался киевский штаб и там сошлись на мнении, что открыть с ограничениями довольно трудно. Подземка если открывается - то работает полноценно. Конечно, можно масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах достаточно тяжело", - сказал Криклий.

Министр добавил, что он бы не спешил с этим решением.

"Что касается транспорта вообще, то мы предложили поэтапность. До конца недели Минздрав должен назвать даты, накладываются ли они с эпидемиологической ситуацией, чтобы собственно мы не брали на себя ответственность или риски. Потому что мы эти риски делим с городской властью", - отметил Криклий.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабмину с просьбой открыть метро с 25 мая.

Ранее в  Минздраве сообщили, что метро в Украине будет открываться, когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад.

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