Президент Владимир Зеленский заявил, что на 22 мая запланирован второй этап смягчения карантина, но призвал украинцев не расслабляться.

"Уже третий день мы с вами живем в режиме первого этапа смягчения карантина. Ключевое слово - смягчение. Не отмена, не конец, а именно смягчение. И касается оно только отдельных видов деятельности. Это не значит, что теперь всем можно расслабиться, ходить без маски, или собираться большими компаниями, или не соблюдать дистанцию", - сказал президент в видеообращении к народу в среду.

По его словам, второй этап смягчения карантина, "коснется, в частности, спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО и другого". Но последующее смягчение зависит от самих украинцев.

"Каждый следующий этап смягчения возможен только тогда, когда мы достигнем конкретных показателей. В частности, умеренного количества новых случаев заболевших и некритической загрузки кроватей в больницах", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что правительству несложно "подписать бумажку" и хоть завтра открыть метро или разрешить концерты. "Но какими будут последствия? Миллион заболевших?" - сказал президент.

Он сказал, что если украинцы не хотят ужасной статистики, нужно соблюдать масочный режим и правила гигиены.

Напомним, что карантин в Украине начали смягчать с 11 мая. В частности, была разрешена работа непродовольственных магазинов, летних площадок общепита, музеев и заповедников, стоматологических кабинетов.