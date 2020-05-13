Количество случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 4,2 млн

Количество заболевших коронавирусом в мире выросло до 4 млн 262 тыс. Из них умер 291 961 пациент, выздоровели - 1 493 450 человек.

Лидером по количеству заболевших по-прежнему являются США, где подтвердили свыше 1,3 млн случаев заражения. Также в стране самое большое количество погибших и вылечившихся пациентов. Умерли свыше 82 000, выздоровели - более 230 000. Об этом говорится в данных онлайн-карты распространения коронавируса Университета Джона Хопкинса, который собирает информацию из официальных источников разных стран.

На втором месте по заболеваемости - Россия с 232 243 заболевшими. На третьем - Испания (228 030), четвертом - Великобритания (227 741), пятом - Италия (221 216). Во Франции COVID-19 диагностировали у 178,3 тыс. человек, в Бразилии - у 178,2 тыс. В Германии обнаружили свыше 173 000 случаев заболевания, а в Турции - более 141 000.

На втором месте по смертности - Великобритания (32 769), на третьем - Италия (30 911), на четвертом - Франция (26 994), на пятом - Испания (26 920).

После США лидером по выздоровляемости является Германия (147 200), в Испании вылечились 138 980 пациентов, в Италии - свыше 109 000, в Турции - почти 99 000 человек.

Напомним, в США заявили, что восемь вакцин против коронавируса разрабатываются и могут быть готовы "поздней осенью". Разработка идет быстрее, чем планировали изначально.