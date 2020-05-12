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Главы МИД стран ЕС обсудили с НАТО последствия пандемии COVID-19 для безопасности

Альянс готовится к долгосрочным последствиям пандемии.

Главы МИД стран ЕС обсудили с НАТО последствия пандемии COVID-19 для безопасности
Фото: EPA/UPG

НАТО готовится к долгосрочным последствиям пандемии коронавируса и работает над тем, чтобы помочь союзникам повысить их устойчивость.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил время видеоконференции министров обороны ЕС, пишет "Европейская правда".

Столтенберг приветствовал тесное сотрудничество между альянсом и Европейским Союзом, заявив, что "как никогда важно помочь нашим членам и партнерам повысить устойчивость нашего населения и бороться с дезинформацией".

По его словам, НАТО делает свой вклад в поддержку пострадавших стран, в том числе с помощью воздушных перевозок, обмена медицинским опытом, разработки инновационных мер реагирования и развертывания вооруженных сил союзников для поддержки гражданской власти.

Столтенберг также предупредил, что проблемы безопасности не исчезли из-за COVID-19, и потенциальные противники будут пытаться проверить решимость НАТО.

Он подчеркнул, что в то время как НАТО реагирует на пандемию, блок также готовится к долгосрочным последствиям COVID-19 и работает над тем, чтобы помочь союзникам повысить их устойчивость.

В настоящее время в мире зафиксировано более 4 млн случаев коронавирусной болезни. Из них 1,46 млн человек излечились, 286 тысяч пациентов умерло.

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