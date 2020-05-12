Лукашенко заявил, что другие страны переняли у Беларуси метод борьбы с коронавирусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что западные страны и Россия воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым руководствуется Беларусь.

Об этом сообщает БелТА.

"Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая. Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат. И этим методом, этим путем воспользовались и другие государства. Посмотрите на западные страны: потихоньку открылись, начала работать экономика, а это - миллионы людей. И в то время как смертность у них за сутки превышает всех умерших в Беларуси за эти три месяца", - заявил Лукашенко.

Он также отметил, что кроме европейских стран, методом Беларуси воспользовалась и Россия.

"Посмотрите на восток - дружественная нам, родная Россия открыла строительный комплекс, промышленные предприятия, другие основные сектора экономики. Это 90 с лишним процентов населения, которые выйдут на работу. Богатая Россия, у которой накоплен огромный золотовалютный резерв и фонд национального благосостояния. Она поняла, что могут быть плохие последствия", - добавил президент Беларуси.

Напомним, в отличие от Украины и других стран Европы, в Беларуси не вводили карантин из-за коронавируса и 9 мая там даже провели военный парад.

Президент Лукашенко уверен, что он принял правильное решение, отказавшись от введения жесткого карантина. По его словам, коронавирусные пневмонии - лишь малая часть опасных болезней, существующих в мире, а смертность от них низкая. Умирают в основном люди, здоровье которых подкосили многие другие болезни, - сердечно-сосудистые заболевания, онкология, сахарный диабет, ожирение.