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18 украинцев просят МИД помочь им вернуться на родину из ЮАР

Все они готовы пройти самоизоляцию.

Украинцы, оказавшиеся в период карантина в ЮАР, обратились с письмом к министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе с просьбой помочь им вернуться на родину.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как отмечается в письме-обращении, среди вынужденно остающихся в ЮАР украинцев - женщина с требующим рецептурных медикаментов хроническим заболеванием; беременная девушка на седьмом месяце; женщина с ребенком в возрасте одного года; безработный парень, а также люди, от заработка которых зависит жизнь оставшихся в Украине семей.

"Мы готовы пройти самоизоляцию по программе "Дій Вдома". Но сначала нам нужно быть дома. В соседних африканских странах тоже есть наши соотечественники. Почему нельзя, в конце концов, нас всех забрать?", - говорится в тексте письма.

Напомним, ранее, 11 мая, в международном аэропорту "Борисполь" оформили эвакуационные рейсы из ОАЭ и Армении более 300 пассажиров.

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