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Число заболевших COVID-19 в Украине второй день не превышает 500 человек

За сутки число больных увеличилось на 375 случаев, 85 человек выздоровели, а 17 - скончались.

В Украине второй день число заболевших коронавирусом не превышает 500 человек. Так по состоянию на утро 12 мая  количество инфицированных возросло на 375 случаев (+2,4%), 85 человек выздоровели, а 17 ранее заболевших - скончались.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего число инфицированных в Украине составляет 16 023 человека.

"В Украине за минувшие сутки зафиксировано 375 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 22 у детей и 88 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 116 человек. Выздоровели за сутки 85 человек, умерли 17 человек", - сообщил министр.

Статистика по регионам:

  • Винницкая область - 580 случаев;
  • Волынская область - 496 случаев;
  • Днепропетровская область - 748 случаев;
  • Донецкая область - 100 случаев;
  • Житомирская область - 525 случаев;
  • Закарпатская область - 748 случаев;
  • Запорожская область - 331 случай;
  • Ивано-Франковская область - 1133 случая;
  • Кировоградская область - 425 случаев;
  • Киев - 1930 случаев;
  • Киевская область - 1023 случая;
  • Львовская область - 825 случаев;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 225 случаев;
  • Одесская область - 653 случая;
  • Полтавская область - 248 случаев;
  • Ровенская область - 1028 случаев;
  • Сумская область - 157 случаев;
  • Тернопольская область - 1021 случай;
  • Харьковская область - 623 случая;
  • Херсонская область - 162 случая;
  • Хмельницкая область - 182 случая;
  • Черновицкая область - 2396 случаев;
  • Черкасская область - 343 случая;
  • Черниговская область - 79 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что число  жертв COVID-19 в мире продолжает увеличиваться. По состоянию на утро 12 мая в мире зарегистрировали 4 177 584  случая инфицирования коронавирусом COVID-19. 286330 случаев - летальные.

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