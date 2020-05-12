Число заболевших COVID-19 в Украине второй день не превышает 500 человек

В Украине второй день число заболевших коронавирусом не превышает 500 человек. Так по состоянию на утро 12 мая количество инфицированных возросло на 375 случаев (+2,4%), 85 человек выздоровели, а 17 ранее заболевших - скончались.
Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
Всего число инфицированных в Украине составляет 16 023 человека.
"В Украине за минувшие сутки зафиксировано 375 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 22 у детей и 88 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 116 человек. Выздоровели за сутки 85 человек, умерли 17 человек", - сообщил министр.
Статистика по регионам:
- Винницкая область - 580 случаев;
- Волынская область - 496 случаев;
- Днепропетровская область - 748 случаев;
- Донецкая область - 100 случаев;
- Житомирская область - 525 случаев;
- Закарпатская область - 748 случаев;
- Запорожская область - 331 случай;
- Ивано-Франковская область - 1133 случая;
- Кировоградская область - 425 случаев;
- Киев - 1930 случаев;
- Киевская область - 1023 случая;
- Львовская область - 825 случаев;
- Луганская область - 42 случая;
- Николаевская область - 225 случаев;
- Одесская область - 653 случая;
- Полтавская область - 248 случаев;
- Ровенская область - 1028 случаев;
- Сумская область - 157 случаев;
- Тернопольская область - 1021 случай;
- Харьковская область - 623 случая;
- Херсонская область - 162 случая;
- Хмельницкая область - 182 случая;
- Черновицкая область - 2396 случаев;
- Черкасская область - 343 случая;
- Черниговская область - 79 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что число жертв COVID-19 в мире продолжает увеличиваться. По состоянию на утро 12 мая в мире зарегистрировали 4 177 584 случая инфицирования коронавирусом COVID-19. 286330 случаев - летальные.