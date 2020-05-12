Число заболевших COVID-19 в Украине второй день не превышает 500 человек

За сутки число больных увеличилось на 375 случаев, 85 человек выздоровели, а 17 - скончались.

В Украине второй день число заболевших коронавирусом не превышает 500 человек. Так по состоянию на утро 12 мая количество инфицированных возросло на 375 случаев (+2,4%), 85 человек выздоровели, а 17 ранее заболевших - скончались.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего число инфицированных в Украине составляет 16 023 человека.

"В Украине за минувшие сутки зафиксировано 375 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 22 у детей и 88 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 116 человек. Выздоровели за сутки 85 человек, умерли 17 человек", - сообщил министр.

Статистика по регионам:

Винницкая область - 580 случаев;

Волынская область - 496 случаев;

Днепропетровская область - 748 случаев;

Донецкая область - 100 случаев;

Житомирская область - 525 случаев;

Закарпатская область - 748 случаев;

Запорожская область - 331 случай;

Ивано-Франковская область - 1133 случая;

Кировоградская область - 425 случаев;

Киев - 1930 случаев;

Киевская область - 1023 случая;

Львовская область - 825 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 225 случаев;

Одесская область - 653 случая;

Полтавская область - 248 случаев;

Ровенская область - 1028 случаев;

Сумская область - 157 случаев;

Тернопольская область - 1021 случай;

Харьковская область - 623 случая;

Херсонская область - 162 случая;

Хмельницкая область - 182 случая;

Черновицкая область - 2396 случаев;

Черкасская область - 343 случая;

Черниговская область - 79 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что число жертв COVID-19 в мире продолжает увеличиваться. По состоянию на утро 12 мая в мире зарегистрировали 4 177 584 случая инфицирования коронавирусом COVID-19. 286330 случаев - летальные.