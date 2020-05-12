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В чемпионате Беларуси зафиксирован первый случай переноса матча из-за коронавируса: подозрение на COVID-19 выявили у украинца

У футболистов есть подозрение на наличие COVID-19.

В чемпионате Беларуси зафиксирован первый случай переноса матча из-за коронавируса: подозрение на COVID-19 выявили у украинца
Фото: АБФФ

Накануне бюро Исполкома Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) приняло решение о переносе матча 9-го тура "Беларусбанк - высшей лиги" сезона 2020 года с участием футбольных клубов "Минск" и "Неман" (Гродно), сообщает пресс-служба АБФФ.

Поединок, который должен был состоятся 15-го мая перенесен на более поздний срок.

Аналогичное решение было принято и относительно матча 5-го тура "Макслайн - первой лиги" с участием футбольных клубов "Арсенал" (Дзержинск) - ГОБЖД.

Данное решение принято в связи с тем, что у футболистов "Арсенала" и "Минска" выявлено подозрение на наличие вируса COVID-19.

АБФФ продолжает принимать все рекомендованные меры по борьбе с распространением вируса на матчах национальных соревнований. На стадионах установлены дополнительные точки с антисептиком, при входе болельщикам измеряет температуру тела, а на трибунах применяется рассадка зрителей в шахматном порядке, отмечается в коммюнике Федерации.

Добавим, что по данным белорусского ресурса by.tribuna.com. подозрение на заражение COVID-19 выявили у украинского защитника "Минска" Евгения Чаговца.

 

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