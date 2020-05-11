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Правительство Великобритании разрешило возобновить Английскую-Премьер-Лигу с 1 июня, - СМИ

Матчи в лучшем случае пройдут при закрытых дверях.

Правительство Великобритании разрешило возобновить Английскую-Премьер-Лигу с 1 июня, - СМИ
Фото: EPA/UPG

Правительство Великобритании разрешило возобновить Английскую Премьер-Лигу и другие спортивные турниры в стране с 1 июня, сообщает telegraph.co.uk.

В 50-страничном документе подчеркнуто, что болельщикам будет запрещено посещать матчи. Возможно, фанаты вернутся на трибуны, только когда будет найдена вакцина от коронавируса.

Ранее появилась информация, что 8 клубов АПЛ отказываются возобновить чемпионат играми на нейтральном поле, чем поставили под сомнение перспективу рестарта сезона-2019/20.

Напомним, что руководство АПЛ запланировало возобновить матчи 12 июня.

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