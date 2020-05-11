Игрок "Манчестер Сити" назвал футболиста, против которого было сложнее всего играть в Украине

Экс-игрок "Шахтера" Фернандиньо, ныне защищающий цвета чемпиона Англии – "Манчестер Сити" назвал футболиста, против которого было сложнее всего играть в Украине.

"Сложно было играть с "Динамо". Лично мне очень нравился стиль игры Милевского. Очень сложно было ему противостоять", - заявил бразилец в интервью ТК "Футбол 1/2/3".

Также 35-летний Фернандиньо прокомментировал перспективы в Англии нынешнего одноклубника по МС Александра Зинеченко.

"Самое главное, что есть у Зинченко – это его доброта и огромная способность работать. С самого первого дня в Сити он упорно трудился. Он старался научиться чему-то новому, смотрел на тренеров и партнеров по команде.

Он хотел научиться и это позволило ему вырасти. Он был очень важным элементом команды в прошлом сезоне. И в этом до травмы он постоянно был в составе. У Зинченко большие перспективы в Манчестер Сити", - отметил бразилец.

Напомним, Фернандиньо защищал цвета "Шахтера" с 2005 по 2013 годы, проведя в составе "горняков" 184 поединка, в которых отметился 31-м забитым мячом.