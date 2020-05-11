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Лидер обороны соперника "Шахтера" по 1/8 финала Лиги Европы получил перелом лица на тренировке

Но до матчей с "горняками" Янник Герхардт может еще восстановиться.

Лидер обороны соперника "Шахтера" по 1/8 финала Лиги Европы получил перелом лица на тренировке
Янник Герхардт
Фото: ФК "Вольфсбург"

Крайний защитник "Вольфсбурга" и сборной Германии Янник Герхардт на тренировке, прошедшей 10 мая, получил серьезную травму - перелом лица, сообщает официальный сайт Die Wölfe.

Одноклубник 26-летнего Герхардта Феликс Клаус заявил, что футболист столкнулся с кем-то из игроков головами, в результате чего был госпитализирован.

Детализация полученной травмы выяснится после клинического обследования, отмечает пресс-служба.

Напомним, "Вольфсбург" является соперником "Шахтера" по стадии 1/8 финала Лиги Европы.

Первый матч, который состоялся 12 марта на поле соперника, "горняки" выиграли 2:1. Ответный поединок пока не состоялся из-за пандемии COVID-19.

УЕФА намерен возобновить матчи еврокубков в начале августа.

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