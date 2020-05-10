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Сенсацией завершился главный бой турнира по смешанным единоборствам UFC 249

Ивент прошел в закрытом формате.

Сенсацией завершился главный бой турнира по смешанным единоборствам UFC 249
Джастин Гейджи (слева) и Тони Фергюсон
Фото: twitter.com/ufc

В американском Джексонвилле (штат Флорида) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 249.

Турнир прошел без зрителей из-за пандемии коронавируса.

В главном противостоянии сошлись два американца: Тони Фергюсон (25–3) и Джастин Гейджи (21–2). На кону стоял титул временного чемпиона в легком весе. Явным фаворитом считался Фергюсон.

Поединок завершился в пятом раунде техническим нокаутом после того, как команда Фергюсона попросила остановить поединок.

Отметим, что весь бой прошел в стойке, никаких элементов борьбы бойцы не продемонстрировали.

Относительно равным выдался лишь первый раунд. В последующих раундах полным преимуществом владел Гейджи.

Фергюсон лишь продемонстрировал умение держать удар. Серьезно "заштормило" Тони в 3-м раунде после ряда пропущенных от соперника сильных серий в голову.

В дальнейшем бой принял односторонний характер и после пропущенных Фергюсоном очередных мощных ударов рефери остановил поединок. Тони потерпел первое поражение с 2012 года.

А Гейджи стал временным чемпионом мира в легком весе и главным претендентом на бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Статистика боя Фергюсон - Гейджи.

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