Легендарный боксер-профессионал, ставший чемпионом мира в шести весовых категориях, договорился о бое с Макгрегором

Оскар Де Ла Хойя уверен в своей победе над Конором.

Фото: fightnews.info Оскар Де Ла Хойя и Конор Макгрегор

Бывший чемпион мира по версиям WBA WBC WBO и IBF Оскар Де Ла Хойя вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора.

При этом 47-летний Оскар, который по количеству завоеванных титулов в разных весовых категориях уступает только Мэнни Пакьяо, заявил, что победил бы ирландца за два раунда.

"Два раунда, брат. У меня есть одна особенность - я всегда выхожу убивать. Обожаю Конора Макгрегора в октагоне, уважаю его. Люблю за ним наблюдать. Но боксерский ринг - это совсем другое. Абсолютно", - цитирует "Золотого мальчика" fightnews.info.

Макгрегор на такое заявление легенды был краток, но категоричен.

"Я принимаю твой вызов, Оскар Де Ла Хойя", - написал Конор.

Добавим, что уже 9 мая во Флориде пройдет первое знаковое спортивное мероприятие в условиях коронавируса – турнир по смешанным единоборствам UFC 249, где в одном из кардов за титул временного чемпиона UFC в легком весе сразятся американцы Тони Фергюсон (28 боев, 25 побед и 3 поражения) и Джастин Гейджи (23 боя, 21 победа и 2 поражения).