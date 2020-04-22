Определена локация турнира UFC по смешанным единоборствам, который намечен на 9 мая

Турнир UFC 249 пройдет 9 мая в "Солнечном штате" - Флориде, сообщает MMA Fighting.

Точное место проведения пока неизвестно, уточняет издание.

При этом бойцы изначально отправятся в Джексонвилль, после чего переедут в неназванное место. Также проходит продажа доступа к просмотру соревнований с датой 9 мая. Планы промоушн-кампании не являются публичными, поэтому источники не разглашают своих имен.

Главным боем вечера должен стать поединок между американцами Тони Фергюсоном (28 боев, 25 побед и 3 поражения) и Джастином Гейджи (23 боя, 21 победа и 2 поражения). Последний заменил Хабиба Нурмагомедова в роли соперника Фергюсона.

Напомним, первоначально UFC 249 планировалось провести 18 апреля в Бруклине, штат Нью-Йорк, прежде чем он был перенесен в курортный отель Tachi Palace Casino Resort в Лемуре, штат Калифорния.

Однако мероприятие было официально отложено в начале этого месяца из-за опасений по поводу продолжающейся пандемии коронавируса.