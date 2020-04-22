В январе 23 из 25 игроков переболели, но на коронавирус не тестировали, - игрок "Интера"

Форвард "Интера" Ромелу Лукаку предполагает, что футболисты Nerazzurri могли переболеть коронавирусом еще до карантина.

При этом 26-летний игрок сборной Бельгии уточняет, что 23 игрока команды из 25 чем-то переболели в январе. Все игроки плохо себя чувствовали, но тестов на COVID-19 никто не делал.

"В декабре у нас была неделя выходных, после чего мы вернулись на работу. И тогда 23 из 25 игроков болели. Это не шутка. Мы играли против "Кальяри" (26 января, 21-й тур, 1:1, прим. LB.ua), и примерно через 25 минут один из наших защитников покинул поле (Милан Шкриньяр, 17-я минута, прим. LB.ua). Он чуть не потерял сознание и не мог продолжать играть, - цитирует Лукаку Football Italia.

"Все кашляли, кидало в жар во время разминки намного больше чем обычно. При этом я годами не болел гриппом.

После матча у нас был ужин с гостями из Puma, но я поблагодарил их и пошел спать.

Мы не сдавали тесты на COVID-19 в тот момент, поэтому мы никогда не узнаем, что это было", - отметил Ромелу.

Добавим, что первый официальный случай заражения коронавирусом в Италии был зафиксирован 21 февраля.