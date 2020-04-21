"Барселона" продаст титульные права на "Ноу Камп" и передаст деньги в фонд борьбы с коронавирусом

Права на название арены будут распространяться только на один год.

Совет директоров "Барселоны" утвердил передачу титульного права на "Ноу Камп" на период 2020/21 Фонду "Барса", чтобы собрать средства для инвестиций в исследовательские проекты, осуществляемые в Каталонии и во всем мире, направленными на борьбу с последствиями COVID- 19, говорится в коммюнике на официальном сайте клуба.

Добавим, что крупнейшая в Европе спортивная арена, вмещающая 99 тыс. зрителей, не имела спонсора со дня своего открытия в 1957 году.

При этом к имени спонсора стадион сохранит слова "Ноу Камп" в названии, уточняет пресс-служба.