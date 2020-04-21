Голова ДП "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов: "Міністр Степанов читає мої повідомлення, але не відповідає"

ДП “Медичні закупівлі” з травня 2019 року очолює Арсен Жумаділов , який до того був головою"Кримського інституту стратегічних досліджень" та викладачем в “Києво-Могилянській Академії”. LB.ua розпитав у нього, що відбувається з медичними закупівлями та як це відіб'ється на пацієнтах у майбутньому.

Це не єдина проблема з закупівлями на сьогодні - по інших програмах централізовані закупівлі також не відбуваються.

Йдеться про закупівлю костюмів біологічного захисту для українських медиків. ДП “Медзакупівлі” підписало договорів з українським ТОВ “Текстиль-контакт” на виробництво 90 тисяч костюмів вартістю 242 гривень без НДС. МОЗ говорить, що ці костюми не підходять, оскільки не відповідають міжнародному стандарту 14126, і закуповує натомість 71 тисячу китайських костюмів через українське ТОВ “Меддів” за ціною 488 грн. В ДП відповідають, що їх костюми підходять для використання медиками, і що тендер був прописаний відповідно до тих вимог, які висунуло міністерство, а вимога про відповідність стандарту 14126 з’явилася вже після проведення конкурсу.

Цього року медичні закупівлі мають перейти від міжнародних організацій до спеціально створеного державного підприємства - ДП “Медичні закупівлі”. Проте перша ж централізована закупівля перетворилася на скандальну - МОЗ не узгоджує проведений ДП тендер, більше того, провів закупівлю самостійно, заявивши, що державне підприємство з цим впоратися не змогло.

Фото: facebook/Arsen Zhumadilov Арсен Жумадилов

Що відбувається зараз між МОЗом та ДП "Медичні закупівлі"? МОЗ заявив про те, що вони були змушені самі вийти на ринок, тому що ваше ДП закупило не ті костюми.

10 квітня ми отримали доручення від МОЗ, у якому були всі істотні умови для проведення закупівлі, в тому числі код УКТЗЕД, який вказує на вид товару. Чітко на підставі цього доручення ми провели закупівельну процедуру. Потім МОЗ визначив, що також необхідно було вимагати стандарт 14126, але ця думка МОЗу з’явилася вже після того, як ми опублікували звіт про укладений договір.

Ця додаткова умова, яку МОЗ сформулював постфактум, є дещо контрпродуктивною. Якщо вони хотіли, щоб товар відповідал цьому ДСТУ (а згідно чинного законодавства, це не є обов’язковим, головне, щоб засіб індивідуального захисту був введений в обіг), то мали б вказати це в дорученні.

Тобто ті костюми, які має виготовити ТОВ «Текстиль контакт», відповідають початковим вимогам? Вони придатні для захисту медиків від інфікування?

Так, звісно. Вони відповідають вимогам — це не тканий матеріал, його щільність є достатньою для того, щоб не пропустити інфекційні збудники і ті агенти, які передаються повітряно-крапельним шляхом. Є відповідні документи.

Ми провели закупівельну процедуру, на наш погляд, абсолютно конкурентну, абсолютно вдалу, перевірили постачальників та їхні пропозиції, перевірили наявність документів. Також ми проаналізували дані Prozorro, проаналізували близко 100 подібних закупівель та визначили найбільш економічно-вигідну пропозицію з тих 16, що ми отримали. І яка при цьому відповідає параметрам, які були доведені до нас МОЗ.

Але через те, що МОЗ вирішив вимагати ДСТУ 1426, вони поки що не погодили наш договір і, наскільки я розумію, не погодять.

(До речі, виробник ТОВ «Текстиль контакт» заявив про те, що в Україні немає жодної організації чи лабораторії, яка могла б підтвердити відповідність стандарту ДСТУ 14126, а в Європі його отримати можна, але на це потрібен як мінімум місяць - LB.ua).

Фото: facebook/Текстиль-Контакт На фабрицi 'Текстиль-Контакт' вiдшивають захиснi костюми

ТОВ “Меддів” (переможець тендера, проведеного МОЗ - LB.ua) у вашому конкурсі не брав участь?

Ні. Я не впевнений, що ми робили на них запит, бо ми робили запити на комерційні пропозиції найбільших виробників та імпортерів, а «Меддів» на той момент не був ані найбільшим виробником, ані найбільшим імпортером. Вони почали торгуватись на Prozorro лише наприкінці лютого.

Із МОЗу хтось намагався з вами зв’язатися і поговорити про цю ситуацію, а також про те, чому вони вирішили додати цей стандарт до вимог?

На жаль, ні. Комунікація від МОЗу - це пост заступниці міністра, який вчора ми всі побачили.

Тобто, попередньо з вами ніхто не говорив? Ви дізналися про скасування вашого конкурса з поста на фейсбуці?

Зі мною попередньо ніхто не говорив. Ходило на рівні чуток, що МОЗ не задоволений якимись параметрами договору, але досі ми від них офіційно не отримали жодної відповіді, що стосувалася б погодження або відмови в погодженні господарського зобов’язання.

Що це за погодження і чому воно потрібне? Є вимога Господарського кодексу, що державні підприємства мають погоджувати значні господарські зобов’язання. Ця норма реалізується насправді по-різному, бо порядок її реалізації не визначений. З МОЗом часів Супрун та часів Скалецької ми працювали таким чином: міністерство доводить до нас те чи інше доручення про закупівлю і одразу погоджує відповідне господарське зобов’язання, яке з’явиться в нас в межах виконання цього доручення. Це абсолютно логічно. Тому що закупівлі - це не наша творчість, ми купуємо те, що написано в дорученні МОЗ. МОЗ все відомо - предмет закупівлі, кількість, ціна. Усе, крім переможця тендера.

Відповідно, якщо МОЗ хоче погоджувати щоразу господарські зобов’язання по факту закупівлі, це означає, що МОЗ хоче погоджувати єдине - переможця тендера. А це підважує і, можливо, навіть нівелює об’єктивність та незаангажованість проведення нами закупівельної процедури.

Наша країна довго йшла до того, щоб закупівлі здійснювались через спеціалізоване державне підприємство. І от коли нарешті ДП готове працювати, - МОЗ починає проводити закупівлі самостійно. Це не означає, що ми повертаємося до системи, яка діяла до Майдану, коли МОЗ був по суті тендерним комітетом?

Можна сказати, що це не вдале управлінське рішення. Яке може бути симптоматичним, а може – ні.

Фото: Lb.ua

Що відбувається зараз з іншими закупівлями? По інших програмах?

Хороше питання. Це те, що мене теж дуже турбує, з огляду на те, як ускладнилася тестова закупівля (костюмів - LB.ua).

В нас також загальмовані інші рішення, які МОЗ має ухвалити для того, аби запустити закупівлі по централізованих програмах, які раніше забезпечували міжнародні спеціалізовані організації.

На жаль, ми ще не запустили ці закупівлі, і поки невідомо, коли вони будуть розблоковані. Ми намагаємось комунікувати з МОЗом з приводу того, щоб вони звернули увагу на нагальність цього питання. Також ми знаємо, що їхню увагу на актуальність цього питання звертають громадські організації, пацієнтські організації. Будемо сподіватись, що, все ж таки, сьогодні ми маємо саме проблему з комунікацією, а не системну проблему різних пріоритетів.

Ви кажете, що закупівлі заблоковано. На якому рівні?

На рівні МОЗ. Вони мають затвердити паспорти бюджетних програм, надіслати їх Мінфіну, а щойно Мінфін їх погодить, МОЗ має ухвалити наказ по кількості. І вже на підставі цього наказу ми зможемо починати оголошувати тендери. Станом на зараз всього цього не відбувається.

Це стосується всіх основних програм - ліки для онкохворих, ВІЛ-інфікованих, орфанних хворих?

Так, а також туберкульоз, ДЦП, розсіяний склероз, аутизм і так далі.

Якщо би ми почали закупівлі 15 березня, то встигли би по переважній більшості програм провести все вчасно. Сьогодні 21 квітня, і процеси закупівлі ще не почалися, так що ви можете зробити висновок.

Всі ці пацієнти зараз, можливо, ще навіть не усвідомлюють, яка критична ситуація складається, тому що поки лікарські засоби та вироби ще є в наявності в лікувальних установах. Але закупівельний процес - це певний час. Час не тільки на закупівельну процедуру, але і, власне, на виробництво того чи іншого товару медичного призначення.

Ця ситуація трохи оманлива, тому що перші дефіцити відчуються у вересні-жовтні. Доти ніби ще є час, а зараз всі зконцентровані на коронавірусі. Але якщо ми не запустимося вже зараз з нашими закупівлями, то у вересні-жовтні в найкращому випадку виробники лише почнуть виробляти те, що ми законтрактували, відповідно, привезуть це в грудні-січні наступного року. А три-чотири місяці буде “Вибачте, держава не закупила, витягайте гроші з кишені, йдіть в аптеку і купуйте за власні кошти”. А якщо у вас немає цех власних коштів - ну, сорі.

В аптеці може цих ліків і не бути.

Може й не бути. А може вони будуть для когось надто дорогі. Є різні варіанти по різних напрямках. Залежить від того, чи той чи інший засіб допущений до продажу в роздрібних мережах . Але загалом проблема буде гостра.

В березні ви заявляли, що Ілля Ємець вже три тижні блокує закупівлі засобів для протидії поширення коронавірусної інфекції. Я правильно розумію, що ці закупівлі так і не були проведені?

Абсолютно правильно. Це (закупівля костюмів біологічного захисту - LB.ua) була перша централізована закупівля по темі коронавірусу, яку проводить МОЗ.

Але цей міністр принаймні не вимагав у мене призначити його кандидата в керівництво ДП. Це вже, напевно, хороші новини. Що стосується іншого, то наразі, на жаль, не можу порадувати хорошими новинами. Але, знову ж таки, я сподіваюся, що проблема з комунікацією буде вирішена.

Фото: facebook/Медичні закупівлі України

Що буде з зобов’язаннями перед виробником?

Якщо ми отримуємо відмову від Міністерства охорони здоров’я України, нам доведеться з виробником укласти додаткову угоду, в якій буде написано, що договір розривається, оскільки він не вступив в дію.

Виробник пішов на зустріч, розуміючи критичність ситуації, почав виробляти першу партію, яку ми мали вже цього тижня розвозити по регіонах. Оскільки наш договір МОЗ не погоджує, я сподіваюся, що благодійники і активісти це все розкуплять. Бо, насправді, потреба у костюмах біозахисту є просто шаленою. В нашій країні один з найвищих в світі рівнів захворюваності медичних працівників пропорційно до загальної кількості хворих. Це пов’язано, передусім, з тим, що наші медики погано захищені. Дуже сподіваюсь, що у виробника цей товар не пролежить довго.

Але щоб він міг його продати, йому треба спочатку отримати відмову від МОЗ.

Так, потрібно. Ми її дуже чекаємо - або відмови, або погодження від МОЗ. Ми чекаємо рішення.

Все ж таки, що вам говорять в МОЗ? Ви не пробували їм дзвонити?

Я пробував їм дзвонити. На тому рівні, на якому мені відповідають, вони кажуть, що нічого не знають. З міністром Степановим я списуюсь. Він читає мої повідомлення, але не відповідає.