Руководитель ГП "Медицинские закупки Украины" обвинил Емца в том, что тот хочет назначить своего "смотрящего"

Кандидат на должность замдиректора предприятия был осужден за кражу.

Руководитель государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов обвинил министра здравоохранения Илью Емца в том, что он хочет назначить на ГП "доверенное лицо". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ваши предшественники приложили много усилий и оказывали всю необходимую поддержку для запуска закупок через ГП. Вы же пока только вредите, рискуя дискредитировать. Или себя, или ГП. Ваше ультимативное требование трудоустроить свое "доверенное лицо" контрпродуктивно и незаконно", - написал Жумадилов.

Он пояснил, что назначение в обход стандартной процедуры рекрутинга - это пренебрежение тех, кто прошел все этапы конкурсного отбора честно.

"Трудоустройство заместителем генерального директора (а реально - "смотрящим" от министра) человека с уголовным прошлым, осужденного за кражу - это неуважение налогоплательщиков", - подчеркнул глава госпредприятия.

По его словам, компрометация ГП - это высокий риск потери уже наработанных возможностей прямых контактов с производителями, которые придерживаются жестких антикоррупционных требований.

Кроме того, такое назначение незаконно, поскольку ГП руководствуется исключительно законодательством Украины и статутом, а назначение заместителей генерального директора является компетенцией гендиректора.

"Требование назначить "доверенное лицо" на должность заместителя, блокировка работы ГП и, соответственно, запуска закупок, является ничем иным, как злоупотреблением полномочиями, что является не просто проблемой, а реальной опасностью для людей", - подчеркнул Арсен Жумадилов.

Он добавил, что обратился в ГБР с заявлением о совершении уголовного правонарушения относительно блокировки старта закупок.

"Закупки уже третью неделю блокируются Минздравом, потому что должна быть "политическая воля руководства". Вы ее привязали к назначению своего протеже. Вам нести за это ответственность", - подчеркнул руководитель "Медицинских закупок Украины".

По словам Жумадилова, Емец неделю назад заявил, ему: "По-хорошему вы не захотели. Будет по-другому".

Он подчеркнул, что "Медзакупки Украины" готовы к выполнению функции стратегического государственного закупщика препаратов для борьбы с COVID-19.

Жумадилов также опубликовал выдержку о предлагаемом кандидате на должность замдиректора ГП Гришковца В.В. Он в 2019 году был осужден по статье за повторную кражу после того, как украл продукты питания в магазине.

Фото: https://www.facebook.com/arsen.zhumadilov

Напомним, в апреле 2019 года конкурс на должность генерального директора ГП "Медицинские закупки Украины" выиграл 33-летний крымский татарин Арсен Жумадилов.

Это госпредприятие было создано как централизованная закупочная организация, специализирующуюся на закупке лекарственных средств и медицинских изделий.