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За границей от коронавируса лечатся 18 граждан Украины, более 100 находятся на карантине

Больше всего граждан проходят лечение в Германии. 

За границей от коронавируса лечатся 18 граждан Украины, более 100 находятся на карантине
Фото: Lb.ua

По состоянию на 23 марта вне Украины от коронавирусной инфекции лечатся 18 украинцев. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на данные МИД Украины.

Пятеро украинцев лечатся в Германии, четверо - в Доминиканской республике, по два в Италии и Польше, Объединенных Арабских Эмиратах. По одному гражданину Украины проходят лечение в Нидерландах, Испании и на Сейшельских островах. 

Еще 155 украинцев находятся на карантине. Из них 105 - в Польше, 16 - в Бразилии, восемь - во Вьетнаеме, семеро - в Германии, четыре - в Иордании, трое - в Объединенных Арабских Эмиратах, по двое в США, Австралии и Молдове, по одному в Китае, Катаре, Нидерландах, Румынии, Черногории и на Кубе.

Также за границей от коронавирусной болезни выздоровели шестеро украинских граждан: четверо в Японии и по одному в Италии и Польше.

Еще трое украинцев скончались от COVID-19 в Италии.

Напомним, по состоянию на 18 марта за пределами Украины 12 граждан проходили лечение от коронавирусной болезни. Из них пятеро находились в Германии, по двое в Италии и Польше, по одному в Молдове, ОАЕ и Доминикане. 

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