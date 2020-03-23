Военный борт привез два вида тестов: для ПЦР и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики.

Фото: president.gov.ua

Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.

Об этом сообщается на сайте президента.

Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.

После завершения дезинфекционных мероприятий санитарными службами самолет начнут разгружать.

Медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, уже в понедельник передадут в лаборатории в каждый регион Украины. Экспресс-тесты, а также медицинские маски будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы и других.

Фото: facebook.com/president.gov.ua

"Быстрые тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей, у которых повышенная температура и есть подозрение на коронавирусной болезни. В случае положительного результата экспресс-теста, врачи должны взять дополнительный образец для подтверждения в лаборатории с помощью ПЦР-теста", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Отмечается, что это только первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов.

Фото: president.gov.ua

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Напомним, 16 марта президент Владимир Зеленский встречался с олигархами и представителями крупного бизнеса. На Банковой уточнили, что на встрече шла речь о коронавирусе, в частности, - о помощи с закупкой ипоставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных идезинфицирующих средств.

17 марта премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что до 23 марта ожидается поступление в Украину 1 млн экспресс-тестов на коронавирус.

По состоянию на вечер 22 марта в Украине выявили 73 случая коронавирусной болезни COVID-19. Министр здравоохранения Илья Емец выступил за введение чрезвычайного положения из-за эпидемии.