​До конца недели в Украину поступит 1 млн экспресс-тестов на коронавирус (исправлено)

До 23 марта ожидается поступление в Украину 1 млн экспресс-тестов на коронавирус.

Об этом на внеочередном заседании Верховной Рады сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"До конца этой недели мы завезем 1 млн быстрых тестов", - сказал он, добавив, что точность таких тестов составляет более 99%.

Шмыгаль также добавил, что, в случае необходимости, власти готовы к введению чрезвычайного положения.

"В дальнейшем, в случае необходимости мы готовы к введению чрезвычайного положения в Украине, также как делает большинство стран Европы. Если это будет необходимо, мы к таким решениям готовы", - сказал премьер.

Напомним, по состоянию на утро 17 марта в Украине зафиксировано 7 случаев коронавирусной инфекции, один из которых - летальный.

Кабинет министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские до 10 человек в один транспорт.

Вечером 16 марта президент Владимир Зеленский встречался с олигархами и представителями крупного бизнеса. На Банковой уточнили, что на встрече шла речь о коронавирусе, в частности, - о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств.