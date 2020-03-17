​В США начали испытывать вакцину против коронавируса на добровольцах

Чтобы выяснить ее эффективность потребуется несколько месяцев.

В США начались первые клинические испытания вакцины против коронавируса. Специалисты исследовательского центра Kaiser Permanente в Сиэтле сделали прививки с экспериментальной дозой четверым добровольцам

Об этом сообщило Би-би-си.

Отмечается, что вакцине содержится безопасный генетический код, взятый из вируса, и она не может заразить человека Covid-19.

По словам экспертов, потребуется несколько месяцев, чтобы выяснить, насколько эффективны эта и другие находящиеся в разработке вакцины.

Первым человеком, получившим прививку, стала 43-летняя жительница Сиэтла Дженнифер Холлер. "Это удивительная возможность сделать что-то важное", - сказала она агентству "Ассошиэйтед пресс".

Ученые по всему миру следят за этим исследованием.

Клинические испытания финансируются Национальным институтом здравоохранения, они проводятся сразу на людях, пропуская стадию проверки препарата на животных. Это обычно делается, что убедиться, что вакцина активизирует иммунную систему.

Эксперт в области инфекционных заболеваний из Имперского колледжа Лондона Джон Трегонинг подтвердил, что в этой вакцине применены уже существующие технологии.

"Она была создана по очень высоким стандартам с использованием технологий, которые, как нам известно, безопасны для применения на людях. За всеми добровольцами будут пристально наблюдать. Да, это все делается очень быстро, но это соревнованием с вирусом, а не с коллегами-учеными, вся эта работа делается ради человечества", - отметил он.

Как правило, вакцины производят из ослабленных или мертвых вирусов. Но вакцина, получившая название mRNA-1273, производится не из вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание Covid-19. В ней содержится часть генетического кода, скопированного с вируса.

Добровольцы получили разные дозы экспериментальной вакцины. Каждому из них будет сделано по две прививки в руку с разницей 28 дней. Но даже если испытания пройдут успешно, может пройти еще полтора года, прежде чем вакцина станет общедоступной.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за коронавируса.

Американскому бизнесу предоставят трехмесячные налоговые каникулы, чтобы смягчить экономические последствия.