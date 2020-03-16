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Король Испании Филипп лишил жалованья своего отца

Он также откажется от наследства.

Король Испании Филипп лишил жалованья своего отца
Фелипе VI
Фото: EPA/UPG

Король Испании Филипп VI распорядился лишить своего отца, бывшего короля Хуана Карлоса I, ежегодного жалованья в размере 194 тыс. евро. Кроме того, он также откажется от наследства.

Об этом говорится в заявлении королевского дворца.

Заявление появилось после публикаций о связи членов королевской семьи с панамским фондом Lucum Foundation. В начале марта швейцарское издание Tribune de Genève сообщило, что в 2008 году Хуан Карлос I получил 100 млн долларов от Саудовской Аравии. Эти деньги были зачислены на швейцарский счет, открытый на имя его фонда.

Через несколько дней британское издание The Daily Telegraph назвало короля Филиппа бенефициаром фонда. В королевском дворце заявили, что действующему монарху ничего неизвестно о назначении его бенефициаром. В заявлении испанской стороны указано, что в марте 2019 года король Филипп получил письмо от британской юридической компании Kobre & Kim, в котором говорилось о предполагаемом назначении его бенефициаром Lucum Foundation после смерти отца.

Напомним, Филипп VI вступил в должность в июне 2014 года, после отречения от престола Хуана Карлоса I, занявшего трон в 1975 году. В июле 2018 года бывший король Испании стал фигурантом коррупционного расследования.

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