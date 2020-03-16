Конституционный суд России одобрил реформу, которая позволит Путину остаться у власти до 2036 года

Конституционный суд России одобрил реформу, которая позволит президенту РФ Владимиру Путину остаться у власти до 2036 года.

Об этом говорится в заключении суда, которое опубликовано на его сайте.

Суд решил, что обнуление президентских сроков Путина не противоречит Конституции России. В решении сказано, что человек, ранее занимавший пост президента, после вступления в силу изменений в Конституцию может баллотироваться на два срока "вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность".

Напомним, очередные президентские выборы в России состоятся в 2024 году. Путину тогда будет 71 год.

Президентский срок в России составляет шесть лет, так что Путин, если доживет, сможет оставаться президентом до 2036 года. Тогда ему будет 83 года.